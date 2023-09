Näiden haitallisten vieraslajien kanssa on syytä olla tarkkana

Vieraslajeja on raportoitu yhteensä noin 37 000 eri puolilla maailmaa. Niistä 3500 on luokiteltu haitallisiksi. Vieraslajit ovat aiheuttaneet esimerkiksi yli tuhat lajin sukupuuttoa.

– Minkki on hyvä esimerkki vieraslajista, joka on aiheuttanut massiivisia ongelmia Suomessa. Ehkä toinen esimerkki saaristoalueella on kurtturuusu. Kurtturuusu uhkaa uhanalaisten hiekkasaarten hyönteis- ja kasvilajistoja umpeenkasvun kautta, kertoo Suomen luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja Ilari Sääksjärvi MTV Uutisille