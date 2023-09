Suomessa on 160 haitallista vieraslajia – torjunta onnistuu, mutta vaatii lisää toimia

Suomen Luontopaneeli on tarkastellut Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES) tänään julkaistua raporttia Suomen näkökulmasta.

Tehokkain keino vieraslajien torjumiseksi on vieraslajien saapumisen estäminen. Kansainvälisesti tämä edellyttää kaikkien maiden sitoutumista. Jos vieraslaji on päässyt leviämään tai vakiintumaan, sen poistaminen ympäristöstä on hankalaa ja saattaa vaatia ekosysteemiä vahingoittavia toimia.