Niinistö Ylellä: Valko-Venäjä toimet lentoliikenteessä käänteentekeviä, dramaattisia ja piittaamattomia

Valko-Venäjä pakotti noin viikko sitten Ryanairin lennon laskeutumaan Minskiin. Ylen Ykkösaamussa vieraillut Niinistö sanoi, että siviililiikenteen saumattomuus on toiminut hyvinkin kireissä olosuhteissa, mihin Valko-Venäjä teki kovan poikkeuksen.

– Kun lopputulemasta katsotaan, mitä tästä jäi jäljelle, niin tästä jäi jäljelle Pratasevitshin pidätys. Minusta se on aikamoinen aihetodiste vähintään siitä, mistä tapahtumaketjussa oli kysymys, Niinistö sanoi.

– Siinä on harkittu näköjään sillä tavalla, että piittaamatta kansainvälisestä käytännöstä tai reaktiosta me nyt nappaamme sen kaverin. Se on tietysti hyvin, hyvin jyrkkä asenne.