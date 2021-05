Niinistö kertoi Ylellä huomauttaneensa valtioneuvostoa vastuista – ei paljastanut, missä tilanteessa: "Lähettämättömät kirjeet jäävät laatikkoon"

– Perustuslakivaliokunta viimeksi vuonna 2016 on todennut, että valtioneuvoston on välttämättä pidettävä yhteistoimintaa presidentin kanssa, vaikkei sitä ole kirjoitettu lainsäädäntöön. Siellä on, että muun ulkopolitiikan kohdalla, että presidentti johtaa yhteistoiminnassa.

Niinistön mukaan tämä nähdään helposti ”presidentin ja pääministerin köydenvetona”. Hänen mukaansa kyseessä on vanha asia, joka on elänyt koko ajan.

– Köydenvetoa se ei ole. EU-sihteeristö pyrkii hyvin johdonmukaisesti näkemään, että jos paperissa on vähänkin EU:ta, niin se on kokonaan EU:ta. Presidenttiä ei sitten aina muisteta.

– En lähesty sitä niin, että ”ahaa, tuossa minulla on vaikuttamisen mahdollisuus”. Lähestyn sitä niin, että aivan selvästi perustuslakivaliokunta ja eduskunta ovat nähneet, että tällaista yhteistoimintaa on harjoitettava. Jos minä näen, ettei sitä harjoiteta, tunnen vastuukseni ainakin huomauttaa.

Presidentti ei kertonut tarkkoja tilanteita, joissa hän on huomauttanut. Hän tyytyi toteamaan, että asiasta on aina huomautettu ja viittasi myös omaan ”merkilliseen tapaansa”.

– Minulla on merkillinen tapa tehdä kirjoituksia, jotka lähettämättömät kirjeet jäävät laatikkoon. Siellä on kyllä tästäkin jo valmista. Mielestäni tilanne on niin, että mikä tahansa ratkaisu (on hyvä), kuten presidentin vallan heikentäminen, jos se johtaa selvästi parempaan lopputulokseen, Niinistö lausui mystisesti.