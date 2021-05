Haavisto tukee EU:n uusia pakotteita Valko-Venäjälle – "Jos tämä yleistyisi, se romahduttaisi koko maailman lentoliikenteen"

– Nämä ovat isoja ja hyvin harvinaisia toimenpiteitä. Valko-Venäjä jää entistä enemmän eristyksiin, mutta se on heidän presidenttinsä valinta, Haavisto sanoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

"Romahduttaisi koko lentoliikenteen"

Valko-Venäjä on riippuvainen Venäjän tuesta, ja sanktioiden on arveltu johtavan vastatoimiin Moskovan suunnalta. Eurooppalaisille lentoyhtiöille ja varsinkin Finnairille Venäjän ilmatilan käyttäminen on äärimmäisen tärkeää.