Tarja Halonen muistelee uudessa kirjassaan ensitapaamista Putinin kanssa: Halusi puhua talvisodasta ja parjasi virolaisia

Minkä maan tilanteesta oli kyse, sitä Halonen ei kerro, koska konfliktin ratkaisu on yhä kesken. Halonen otti pyynnön vakavaan harkintaan, mutta päätyi vastaamaan kieltävästi. Vuonna 2018 nimitettiin erityisedustajat ainakin Syyrian, ilmastonmuutoksen, Jemenin, Burman ja Irakin osalta.

Katri Merikallion kirjoittamassa kirjassa, Erään aktivistin tarina, Halonen kertoo luottamustehtävistään 60-luvulta tähän päivään piirtäen samalla kuvan siitä, miten suuri merkitys yhdistyksillä ja järjestöillä on ollut hyvinvointivaltion rakentajana.

Useissa luottamustehtävissä jatkanut Halonen on tällä hetkellä jäsenenä muun muassa YK:n pääsihteerin Rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavassa paneelissa.

Yksi johtaja kerrallaan

– Jos katsoo ylhäältä alaspäin, hän loukkaantuu, hän on hyvin tarkka tällaisesta. Jos taas katsoo alhaalta ylöspäin, toinen haistaa pelon.Vuosina 2000–2012 presidenttinä toiminut Halonen sanoo, ettei hän enää tunne nykyistä Putinia. Hän kertoo olleensa kautensa päättymisen jälkeen pidättyväinen Putinin suuntaan ja tavanneensa tämän pariin otteeseen Venäjällä.

– Olen kieltäytynyt näistä ylimääräisistä suhteista, jotta meidän diplomaattimme voivat nukkua yönsä rauhassa. On hyvä, että meillä on vain yksi johtaja kerrallaan niin kuin Venäjälläkin. Mutta tilaisuuksia on kyllä ollut tarjolla.