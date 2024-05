Niinistö tapasi Iranin presidentin jännittyneissä merkeissä 2022 – kommentoi nyt MTV:lle: "Silloin oli muutama hankala asia"

Niinistö Khameneista: "Uskon, että hän on pitkälti Iranin suunnan takana"

– Kaikkein hämmentävin ja selittämättömin tapaaminen, joka minulla on ollut, on Iranin uskonnollisen johtajan Ali Khamenein tapaaminen. Häneen en saanut minkäänlaista, sanoisiko inhimillis-yksilöllistä kosketusta ja se on melkoinen poikkeus, Niinistö sanoi tuolloin.