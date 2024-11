Niinistö kommentoi Ylellä Scholzin puhelua Putinille: "Ei taida paljoa mitään muuttaa"

– Voisi olla, että tämä ajoitus sitten sattuu niin, että ensin on keskusteltu Bidenin hallinnon kanssa ja sitten vielä mahdollisesti Trumpinkin hallinnon kanssa, että mitä tehdään, Niinistö sanoi.

"Ei taida paljoa mitään muuttaa"

– Hän on kautta linjan korostanut sitä, että keskusteluyhteyttä ei pidä olla. Pitää olla Venäjän täysi eristäminen. Ja epäilemättä hän tuossa mielipiteessään pysyy.

Pohjois-Korean toiminta "pysäyttävää"

Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa myös sitä, että Venäjä on saanut tuekseen sotilaita Pohjois-Koreasta.

Yhdysvaltojen mukaan Venäjälle on saapunut noin 10 000 pohjoiskorealaista, joista ainakin osa on siirretty Kurskin rintamalle. Siellä heitä on jo havaittu taisteluissa venäläisten rinnalla.