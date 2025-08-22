Sekava mies hyppäsi alas katokselta Helsinki-Vantaalla

AOP 7.22333123
Onnettomuus tapahtui yleisissä tiloissa, lähtöterminaalin läheisyydessä./All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 08:08
Toimittajan kuva

Sara Güven

sara.guven@mtv.fi

Mies loukkaantui lievästi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä noin kello 6.35 perjantaina aamulla ihmisen pelastamisesta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Max Erikssonin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli kiivennyt noin kolmen metrin korkeudessa olleen katoksen päälle. Hän oli hypännyt siltä alas ja loukkaantunut lievästi.

Ambulanssi toimitti miehen jatkohoitoon.

Erikssonin mukaan asiassa ei epäillä rikosta, jonka vuoksi miehelle ei tehty esimerkiksi huumetestiä.

Hälytys tuli tarkalleen osoitteeseen Lentäjäntie 1, jossa sijaitsee lentokentän hotelli Scandic.

Erikssonin mukaan onnettomuus tapahtui yleisissä tiloissa, lähtöterminaalin läheisyydessä.

– Tilanne oli nopeasti ohi, hän tarkentaa.

Paikalla oli kaksi poliisin yksikköä sekä pelastuslaitoksen yksiköitä.

Lue myös: Finnairin koneen potkuri osui maavirtalaitteeseen Helsinki-Vantaalla

Lisää aiheesta:

Poliisioperaatio aamuyöllä Helsinki-Vantaalla: Mies ilmoitti kantavansa pommiaHäirikkö juoksi lentokoneiden seassa Helsinki-VantaallaKiitotieltä eksynyt lentokone aiheutti suuren hälyn Tampere-Pirkkalan lentokentällä – onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä SAS:n matkustajakoneeseen tuli heti nousun jälkeen tekninen vika Turussa – liki 20 pelastuslaitoksen yksikköä valmiudessa lentokentälläVaaratilanne Porin lentokentällä: Pienkone teki mahalaskun kiitotielle – kyydissä kaksi henkilöäHelsinki-Vantaan lentoaseman katolta hypännyt mies on hengissä
OnnettomuudetHelsinki-VantaaPoliisiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Onnettomuudet