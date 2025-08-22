Sekava mies hyppäsi alas katokselta Helsinki-Vantaalla

Mies loukkaantui lievästi.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä noin kello 6.35 perjantaina aamulla ihmisen pelastamisesta.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Max Erikssonin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli kiivennyt noin kolmen metrin korkeudessa olleen katoksen päälle. Hän oli hypännyt siltä alas ja loukkaantunut lievästi.
Ambulanssi toimitti miehen jatkohoitoon.
Erikssonin mukaan asiassa ei epäillä rikosta, jonka vuoksi miehelle ei tehty esimerkiksi huumetestiä.
Hälytys tuli tarkalleen osoitteeseen Lentäjäntie 1, jossa sijaitsee lentokentän hotelli Scandic.
Erikssonin mukaan onnettomuus tapahtui yleisissä tiloissa, lähtöterminaalin läheisyydessä.
– Tilanne oli nopeasti ohi, hän tarkentaa.
Paikalla oli kaksi poliisin yksikköä sekä pelastuslaitoksen yksiköitä.