Niinistö Ankarassa ja Suomi Naton kynnyksellä – onko Turkin tuki jo itsestäänselvyys? "Jotain ihan oikeasti on vireillä"

MTV:n maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki pitää myönteistä päätöstä asiassa varsin todennäköisenä muutamastakin syystä. Turkkilaisten toive siitä, että Niinistö saapuu paikan päälle Turkkiin kuulemaan päätöksen presidentiltä presidentille, on jo vahva viesti myönteisen päätöksen kannalle.

– Kyllä sen tähänastisista kommenteistakin tietysti kuulee. Myöskin Erdogan on itse sanonut, että he lunastavat lupauksensa tässä. Kyllä näyttää vahvasti sillä, että loppusuoralla tässä ollaan, Kivimäki sanoo.

–Turkki ja Unkari ovat kyllä kaikki pelimerkkinsä käyttäneet. Rohkenisin väittää, että tässä vaiheessa Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden voimakas paine on jo tehnyt tehtävänsä.

Vierailuja nopealla aikataululla

Presidenttien kerrottiin aiemmin tapaavan Istanbulissa, mutta tapaamispaikka muutettiin sittemmin Turkin pääkaupunkiin Ankaraan. Kivimäki huomauttaa, että myös tapaamispaikan muutoksella on merkitys.

– Koko delegaatio sai muuttaa matkasuunnitelmansa. Kyllä nämä kaikki kertovat siitä, että jotain ihan oikeasti on vireillä. Ei presidenttien matkaohjelmia vaihdeta sormia napsauttamalla.

Myös Unkarin Orban vieraili Turkissa

Turkissa vieraili torstaina myös Unkarin presidentti Viktor Orban. Hänen osallistui kokoukseen, jossa keskusteltiin Turkin ja Syyrian alueille tuhoa kylväneiden maanjäristysten avustustoimista. Unkarin mieliala Suomen ratifioinnin suhteen on vaikeammin tulkittavissa.

– Orban on vähän moniselitteisesti sanonut haluavansa säilyttää ystävälliset, strategiset suhteet niin Berliiniin, Moskovaan kuin Ankaraan. Kun ottaa huomioon, millaisessa asemassa Venäjä on, että hän juuri tässä tilanteessa valitsee sanoa haluavansa säilyttää ystävälliset strategiset suhteet Moskovaan, tämä oli häneltä mielenkiintoinen sanavalinta. Kyllä tässä on jonkinlaista kiinnostavaa rivien välistä viestintää myös tuossa vierailussa harjoitettu.