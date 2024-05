Nigerian-matka oli herttuatar Meghanille hyvin merkityksellinen – tämä oli reissun paras anti

Meghan kertoi Peoplelle Nigerian-kiertueella, mikä hänelle on jäänyt erityisesti mieleen.

– Vieraanvaraisuus oli niin lämmintä, ja se oli todella merkityksellinen matka. Se oli uskomattoman ikimuistoinen ja erityinen. Se yksin on paras matkamuisto, jonka voimme ottaa mukaamme: kaikki ne muistot, jotka olemme saaneet aikaan, Meghan kertoi Peoplelle.

Harry ja Meghan matkustivat Nigeriaan sen puolustusvoimien esikuntapäällikön Christopher Musan kutsusta ensimmäiselle viralliselle ulkomaanvierailulleen sen jälkeen, kun he muuttivat Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Vierailu kesti 10.–12. toukokuuta.

Harry kertoi Peoplelle, että tuntui hyvältä olla paikan päällä asioissa, joista he välittävät. Hän vihjaili, että tulevaisuudessa voisi olla tulossa myös muita matkustusmahdollisuuksia.

– Meille on valtavan tärkeää tavata suoraan ihmisiä, tukea asioitamme ja kuunnella, jotta voimme saada aikaan ratkaisuja, tukea ja myönteistä muutosta. Kotoa käsin ja Zoomin välityksellä voi tehdä vain vähän, joten odotamme innolla, että pääsemme matkustamaan enemmän, koska työllä on merkitystä. Olipa kyse Archewell-säätiöstä, Invictuksesta (Games) tai jostain muusta asiastamme, on aina syitä tavata ihmisiä, jotka ovat työmme ytimessä, Harry kertoi.