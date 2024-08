Herttuatar Meghan 43 vuotta – näin hän oletettavasti juhlii

Herttuatar Meghan täytti 43 vuotta 4. elokuuta. Peoplen mukaan hänen odotetaan viettävän syntymäpäiväänsä perheensä kanssa yksityisesti, kuten on tehnyt aiemminkin.

Aiemmin tänä kesänä Meghan ja prinssi Harry , 39, juhlistivat perheen kesken tyttärensä Lilibethin 3-vuotispäivää viikonloppuna kotona Montecitossa, Kaliforniassa, ennen lapsen virallista syntymäpäivää 4. kesäkuuta. Heillä on myös 5-vuotias Archie -poika.

– Lapsemme ovat nuoria – he ovat 3 ja 5-vuotiaita. He ovat uskomattomia. Mutta vanhempina haluaa vain suojella heitä. Kun näemme, mitä verkossa tapahtuu, tiedämme, että siellä on paljon tehtävää, ja olemme iloisia voidessamme olla osa hyvää muutosta, Meghan kertoi haastattelija Jane Pauleylle.