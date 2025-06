Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn perhe-elämästä ennennäkemätön vilaus

Herttuatar Meghan tunnelmoi sosiaalisessa mediassa harvinaisia otteita prinssi Harrysta pariskunnan lasten kanssa.

Herttuatar Meghan jakoi sunnuntaina 15. kesäkuuta Yhdysvalloissa vietetyn isänpäivän kunniaksi Instagram-tilillään ennennäkemättömiä videoita puolisostaan prinssi Harrysta pariskunnan lasten Archien, 6, ja Lilibetin, 4, kanssa.

Kollaasissa on useita videoita sekä kuvia Harrysta ja pariskunnan pienistä lapsista vuosien varrella. Videoissa Harry muun muassa lukee lapsilleen kirjaa, viettää rantapäivää, opettaa ajamaan pyörällä, pitelee sylissään ja tanssittaa sekä naurattaa.

– Paras. Hyvää isänäpäivää suosikkityypillemme, Meghanin jakamassa päivityksessä lukee.

Harry ja Meghan sanoivat toisillee tahdon toukokuussa 2018 ja saivat esikoisensa Archien vuotta myöhemmin. Hiljattain Meghan paljasti New York Postin mukaan parisuhteensa toimivan muun muassa sen ansiosta, että hän ja Harry tekevät toisilleen aikaa treffien merkeissä.

– Meillä on tapana, en tiedä, viikolla päivämme ovat täynnä tapaamisia, mutta lounastamme yhdessä päivittäin ja käymme läpi keskellä päivää: "mitä on tapahtunut?" ja "miten tapaamiset sujuvat?". Sitten "okei, hienoa" ja takaisin asiaan, Meghan kertoi taannoin Drew Barrymore Show'n haastattelussa.

Tahoillaan Harry ja Meghan ovat hoidelleet omia töitään: Harry muun muassa Invictus Games -veteraanitapahtumaansa ja Meghan As Ever -brändiään. Kumpikin on tehnyt töitä myös Netflix-sarjojensa parissa, viimeisimpänä Meghan ohjelmansa With Love, Meghan -tiimoilta.

Brittihovissa Harryn ja Meghanin yhteinen aika jäi hyvin lyhyeksi, sillä pariskunta ilmoitti alkuvuodesta 2020 vetäytyvänsä kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan. Pari lapsineen on asunut jo usean vuoden ajan Kalifornian Montecitossa.

