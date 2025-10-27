Dallas Stars haki 3–2-vierasvoiton Nashville Predatorsista jääkiekon NHL:ssä.

Illan tähti oli suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen, joka laukoi Dallasin voittoon päätöserässä.

Rantasen viimeistely oli vasta ensimmäinen ylivoimamaali, jonka Nashville on päästänyt kotikaukalossaan tällä kaudella. Aiemmat 22 jäähyä kauden alusta alkaen se selvitti onnistuneesti ilman takaiskuja.

– Se on tärkeää, totesi Rantanen ottelun jälkeen.

– Yksi viidestä (ylivoimasta) oli tänään onnistunut, mutta neljässä ensimmäisessä emme saaneet paljoa aikaan. Mielestäni heidän (alivoimapelaamisensa) oli hyvää. He painostivat meitä eivätkä antaneet meidän edes päästä alueelle. Mutta me pysyimme mukana, ilman turhautumista.

Rantaselle on kertynyt kuluvalta kaudelta yhdeksästä ottelusta tehot 4+7. Justus Annunen torjui Nashvillen maalilla 24 kertaa Dallasia vastaan.