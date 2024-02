NHL-pomo Gary Bettman lähetti viestin seksuaalirikoksista epäillyille kiekkoilijoille – "Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä"

– He ovat poissa joukkueidensa toiminnasta nyt ja kaikki ovat rajoitetusti vapaita agentteja tämän kauden jälkeen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että heidän asemassaan keskittyisin puolustautumiseen olettaen, että syytteet nostetaan. Yllättyisin, jos he pelaisivat asian käsittelyn ollessa kesken, Bettman kommentoi liigan tähdistöottelun yhteydessä NHL:n nettisivuilla.

Joukon jääkiekkoilijoita epäillään syyllistyneen seksuaalirikokseen kesäkuussa 2018 Kanadassa. Epäillyistä neljä on nykyisiä NHL-pelaajia.

New Jerseyn Michael McLeodin ja Cal Footen , Philadelphia Flyersin Carter Hartin ja Calgary Flamesin Dillon Duben asianajajat ovat vahvistaneet, että heidän päämiehensä ovat epäiltyjen joukossa.

Nykyisin Sveitsissä pelaavan Alex Formentonin asianajaja on myös ilmoittanut, että hänen päämiehensä on epäiltyjen joukossa.

– Vaikka epäilyistä on uutisoitu, emme ole saaneet viranomaisilta vahvistusta, että viittä pelaajaa vastaan olisi nostettu tai oltaisiin nostamassa syyte, vaikkakin uutisten perusteella vaikuttaa siltä, että näin on. Tässä vaiheessa vastuullisinta on odottaa juridisen prosessin lopputulosta, Bettman sanoi.