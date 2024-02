Viidelle kiekkoilijalle syyte seksuaalirikoksista Kanadaa kuohuttavassa tapauksessa – poliisi pyysi uhrilta anteeksi

Syytettyjen joukossa on neljä nykyistä NHL-pelaajaa: New Jerseyn Michael McLeod ja Cal Foote , Philadelphia Flyersin Carter Hart ja Calgary Flamesin Dillon Dube . Aiemmin NHL:ssä pelannut Alex Formenton pelaa nykyisin Sveitsissä. Pelaajien asianajajat ovat ilmoittaneet, että syytetyt vastaavat asiasta oikeudessa ja jokaisen odotetaan ilmoittavan olevansa syytön. Seuraava oikeusistunto on 30. huhtikuut

Poliisi tutki gaalan jälkeisiä tapahtumia vuonna 2019, mutta tutkinta lopetettiin, eikä syytteitä nostettu. Londonin poliisi avasi tutkinnan uudestaan vuonna 2022. Julkisuuteen on tullut tietoja, että Kanadan jääkiekkoliitto maksoi vuonna 2022 nuorelle naiselle korvauksia. Julki on myös tullut, että Kanadan jääkiekkoliitto on vuodesta 1989 lähtien maksanut 8,9 miljoonaa dollaria korvauksia yhteensä 21 seksuaalirikosepäilytapauksessa, jotka on sovittu ilman oikeuskäsittelyä.