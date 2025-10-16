NHL:ssä pelaava Vegas Golden Knights on tehnyt try out -sopimuksen kohumaalivahti Carter Hartin kanssa.
Hartia syytettiin Michael McLeodin, Alex Formentonin, Dillon Duben ja Cal Footen ohella seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyte juonsi juurensa vuonna 2018 Kanadan nuorten MM-voiton kunniaksi järjestetyn gaalan jälkeisiin tapahtumiin.
Skandaalitapauksen oikeudenkäynti päättyi heinäkuussa, kun viisikko todettiin syyttömiksi.
NHL tiedotti syyskuussa, että kohun keskellä ryvettyneet ja syytteistä vapautuneet pelaajat voivat tehdä NHL-sopimuksen aikaisintaan 15. lokakuuta, mutta voivat pelata virallisessa NHL-ottelussa vasta 1. joulukuuta alkaen.
Vegas Golden Knights ilmoitti torstaina, että Hart liittyy organisaation riveihin. TSN:n toimittajan Chris Johnstonin mukaan kyseessä on try out -sopimus.
27-vuotias Hart on pelannut NHL-urallaan 227 ottelua torjuntaprosentilla 90,6. Edellisen ottelunsa Hart on pelannut 20. tammikuuta vuonna 2024.