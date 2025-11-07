Buffalo Sabresin kapteeni Rasmus Dahlin siirtyy toistaiseksi NHL-joukkueesta syrjään ja matkaa kotimaahansa Ruotsiin henkilökohtaisista syistä.
Buffalo Sabresin Sabresin päävalmentaja Lindy Ruff ei osannut sanoa, kuinka pitkään Rasmus Dahlin tulee olemaan poissa.
– Sen verran voin kertoa, että hän sanoi kaiken olevan ok. Joukkue tukee häntä täysin, Ruff kertoi NHL:n verkkosivujen mukaan.
Dahlinin kihlattu Carolina on kärsinyt vakavista sydänvaivoista. Hänelle oli annettu kesällä elvytystä useita kertoja ja hänen elintoimintojaan oli pidetty viikkojen ajan yllä, pariskunta kertoi julkisessa kirjeessään syyskuussa. Carolina sai sittemmin sydämensiirron.
– Tämä on ollut ehdottomasti haastavin vaihe elämässämme. Toisaalta olemme oppineet siitä paljon. Olemme kiitollisia saamastamme rakkaudesta ja tuesta, Dahlin kertoi kirjeessä.
Muun muassa ESPN kertoo, että Dahlin matkaa Ruotsiin tukeakseen sydämensiirrosta toipuvaa kihlattuaan. Sabres-päävalmentaja Ruff kommentoi perjantaina, että ruotsalaispuolustajan on ollut "uskomattoman vaikea" keskittyä kihlattunsa kärsiessä.