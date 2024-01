Patrik Laineen valmentaja pyysi anteeksi puheitaan – NHL-tähden puolisolta tunteikas viesti

Blue Jackets kertoi Suomen aikaa sunnuntai-iltana, että suomalaishyökkääjä saa hoitoa määrittelemättömän pituisen ajan ja on poissa joukkueen vahvuudesta.

– Haluan kertoa tarpeestani astua hetkeksi sivuun lajin parista. Tarkan harkinnan ja tukiverkoston kanssa käytyjen keskusteluiden päätteeksi olen tajunnut, että minun on laitettava mielenterveyteni ja hyvinvointini etusijalle, Laine lausui.

– Mielenterveys on terveyttä. Enemmän kuin ylpeä miehestäni, Leigh kirjoitti jakaessaan Laineen päivityksen.

Apua tarjoavia henkilöitä on kaikilla NHL-paikkakunnilla, ja pelaajat saavat käyttöönsä esimerkiksi luottamuksellisen puhelinlinjan. NHL ja pelaajayhdistys perustivat hoito-ohjelman vuonna 1996.

– Olemme kuitenkin vain ihmisiä. Joskus pelaajat tarvitsevat ohjelmaa avukseen. Olen todella iloinen, että se on olemassa. Me olemme Pattyn tukena. Hänellä on täysi tukemme, vaikka hän ei ole nyt joukkueen mukana.