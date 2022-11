NHL-tähdeltä upeita sanoja Patrik Laineesta – "Yksi parhaista koskaan"

Laine on koko Tampereen NHL-tapahtuman mainoskasvo. Syystäkin. Supertähti, pelätty maalitykki.

Blue Jacketsin tshekkiläistähti Jakub Voracek kuvaili Lainetta upealla tavalla.

– Hän on yksi tämän hetken parhaista suomalaispelaajista. Uskon, että kun hän aikanaan lopettaa, hän on yksi parhaista suomalaisista koskaan, Voracek räväytti.

– Tuntuu siltä, että hän on ikään kuin syntynyt näihin tilanteisiin, Voracek jatkoi, viitaten Laineeseen ja Tampereella pelattaviin NHL-peleihin.

Blue Jacketsin päävalmentaja Brad Larsen toivoo erityisesti yhtä asiaa suomalaistähdeltään.

– Hän on ihan varmasti innoissaan tästä mahdollisuudesta. Hän on huippupelaaja, minkä kaikki tietävät. Yksinkertaisesti vain. Kuteja, niitä haluan häneltä. Hän on hyvin dynaaminen pelaaja, mutta toivon, että hän pelaa simppelisti ja käyttää laukaustaan hyväkseen, Larsen totesi pelipäivänä Nokia Arenalla.

Molemmat joukkueet ovat viettäneet koko viikon Suomessa. Blue Jacketsin päävalmentaja Larsen hehkuttaa jo tähän mennessä kokemusta.

– Sitä voisi vain istua ja valittaa siitä, miten aikaero rassaa ja niin edelleen. Minusta se on hullua. Totta kai Patrik ja ”Korpi” (Joonas Korpisalo) ovat tapetilla, mutta tämä on ollut uskomaton kokemus koko joukkueelle. Ihmiset ovat olleet mahtavia meitä kohtaan ja ruoka on ollut hyvää. Tämä on ollut hieno matka. Uskon myös, että tunnelma on katossa illan pelissä. Nautitaan siitä, Larsen viestitti.

Blue Jacketsin haaste ei ole helpoimmasta päästä. Vastassa on NHL:n hallitseva mestari Colorado Avalanche.