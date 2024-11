Dallasin suomalaistähdillä selvät lääkkeet Aleksander Barkovin ja kuumavireisen Anton Lundellin pysäyttämiseen – "Olemme tikissä"

Molemmat joukkueet ovat olleet Suomessa jo alkuviikosta lähtien. Alkuviikko on mennyt Suomen kulttuuriin tutustumisessa ja aikaeroon tottumisesta. Vaikka joukkue on viettänyt reissun aikana paljon vapaa-aikaa ja edellisestä ottelusta on vierähtänyt jo tovi, on Dallas valmis pelaamaan taas sarjapisteistä.

– Olemme ihan tikissä. Meillä on töitä tänään illalla ja kaikki ovat siihen valmiita, Hintz vakuuttaa.

Päävalmentaja Peter DeBoer kertoi pelipäivän aamuna, ettei odota illan ottelulta pelillisiä hienouksia.

– Tuntuu siltä, ettemme ole pelanneet pitkään aikaan. Meillä on ollut hyviä harjoituksia täällä, mutta olen varma, että peli on aluksi hieman ruosteista ja huolimatonta. Meidän täytyy pelata yksinkertaisesti. Uskon, että molemmilla joukkueilla on paljon pelissä, DeBoer sanoo.

Vaikka Dallas on saanutkin viettää vapaa-aikaa, on valmennus pitänyt huolen siitä, että harjoituksissa luistin on kulkenut vaaditulla tavalla.

– Eilenkin treeneissä vähän saatiin palautetta, kun tempo tai kamppailu ei ollut niin hyvää kuin olisi pitänyt. Kyllä tämä ihan yhtä tärkeä peli kuin muutkin, Lindell toteaa.

Dallas saa Tampereella kovan haasteen, kun se saa vastaansa Florida Panthersin. Floridan riveissä Dallas joutuu pysäyttämään muun muassa kuumavireisen Anton Lundellin ja pelikuntoon toipuneen Aleksander Barkovin.

Dallasin suomalaisilla on selkeät lääkkeet siihen, miten Florida ja sen suomalaistähdet pysäytetään.

– Koetetaan ottaa tila ja aika pois nopeasti heiltä ja pelata kovaa heitä vastaan, etteivät he saisi olla vapaana ja ilmaista aikaa kiekon kanssa. Sitä kautta lähdetään rakentamaan, Heiskanen pohjustaa.

– Voidaan käyttää peruskliseitä. Tila ja aika pois. Fyysinen vastustaja, joten pitää siihen pystyä vastaamaan. Mielestäni se on myös meidän vahvuutemme silloin kuin teemme sitä hyvin. Tiiviisti omissa ja sitä kautta saadaan hyökkäystä kulkemaan, Lindell komppaa.

– Meidän pitää pelata niin kuin alkukaudella. Ei miettiä liikaa sitä, miten he pelaavat, vaan pelata omaa peliä. Yrittää käyttää meidän syvyyttä hyödyksi. Näissä peleissä yli- ja alivoima ovat tärkeitä, että oltaisiin niissä plussan puolella, Hintz jatkaa.

Vaikka molemmissa joukkueissa pelaa liuta suomalaisia, ovat tamperelaissyntyiset Roope Hintz ja Aleksander Barkov tänään kirkkaimmassa valokeilassa. Hintz on hankkinut liput otteluun jopa 100 läheiselleen.

Hintz ei malta odottaa pääsyä Nokia Arenan jäälle.

– Alkuun voi vähän olla perhosia vatsassa. Aika siistiä, Hintz myhäilee.

Tampereen ottelut ovat varmastikin merkityksellisiä ja tunteikkaita jokaiselle suomalaispelaajalle. Dallas-luotsi DeBoer ei kuitenkaan usko, että suomalaisten tunnetila kääntyisi innostuksen myötä ylilatautumiseksi.