NHL-seura Edmonton Oilers kertoo palkanneensa kohuissa rypeneen Mike Babcockin uudeksi päävalmentajakseen.

Babcock käskee jatkossa siis muun muassa NHL:n parasta pelaajaa Connor McDavidia ja saksalaista supertähteä Leon Draisaitlia.

63-vuotias Babcock on elänyt viime vuodet hiljaiseloa. Hän vetäytyi Columbuksen päävalmentajan tehtävästä vuonna 2023, kun syytökset pelaajien yksityisyyden rikkomisesta tulivat esiin.

Tätä aiemmin Babcockin toimintatavat ovat herättäneet rajuja reaktiota etenkin Detroit-menestysvuosien osalta. Häntä on syytetty yksittäisten pelaajien kiusaamisesta ja simputtamisesta.

Kanadalainen on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä jääkiekkovalmentajista. Hän on voittanut pääkäskijänä muun muassa Stanley Cupin, kaksi olympiakultaa ja maailmanmestaruuden.

Edmonton Oilers oli valmentajamarkkinoilla, kun se päätti potkia Kris Konblauchin ulos seurasta viime kauden päätteeksi.

Kun huhut Babcockin ja Oilersin yhteistyöstä levisivät, tuli julkisuudessa myös ilmi, että NHL tutki valmentajan taustat vielä kertaalleen. NHL julkaisi vajaa viikko sitten lausunnon, jonka mukaan Babcockin palkkaamiselle ei ole mitään esteitä.