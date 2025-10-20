NHL-seura Ottawa Senators lähetti suomalaisvahti Leevi Meriläisen AHL:ään.
Meriläinen sai NHL-kaudelleen karmaisevan startin. 23-vuotias suomalaisvahti joutui antautumaan peräti seitsemän kertaa, kun Buffalo Sabres murskasi Senatorsin 8–4-lukemin keskiviikkona.
Ottelussa muutamaan selvään virheeseen sortuneen Meriläisen torjuntaprosentiksi jäi vain 73,1. Saldo oli hänen NHL-uransa heikoin.
Ottawa reagoi suomalaisvahdin heikkoon esitykseen passittamalla hänet farmijoukkue Belleville Senatorsin riveihin. Hän oli kehissä heti sunnuntaina, kun joukkue hävisi Syracuselle 3–5-lukemin. Oulun Kärppien kasvatti torjui pelissä 35 laukausta.
Meriläinen harmitteli kohtaloaan toimittaja Jake Ferraron haastattelussa tappion jälkeen.
– Ei se tietenkään ole koskaan helppoa tai hauskaa. Ei siitä koskaan ilahdu, Meriläinen sanoi farmikomennuksestaan.
– Kun sain tiedon, että pelaan (Bellevillelle) seuraavana päivänä, koitin vain valmistaa itseni parhaalla mahdollisella tavalla.
Meriläinen taistelee Ottawa Senatorsissa kakkosvahdin paikasta tanskalaisen Mads Sögaardin kanssa ykkösvahti Linus Ullmarkin takana.