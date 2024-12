Suomalaismaalivahti Leevi Meriläinen on saanut kutsun Ottawa Senatorsin NHL-joukkueen mukaan.

Meriläinen, 22, on pelannut tällä kaudella Ottawan farmijoukkue Belleville Senatorsin maalilla. Oulun Kärppien kasvatti on torjunut 13 AHL-ottelua torjuntaprosentilla 90,1. Seitsemän peleistä on päättynyt voittoon.

Nyt Meriläinen nousee Ottawan vahvuuteen paikkaamaan ruotsalaisvahti Anton Forsbergiä. Senators kertoo, että Forsberg loukkaantui sunnuntain vastaisena yönä pelatun Pittsburgh Penguins -ottelun alkulämmöissä.

Penguinsin 3–2-lukemin jatkoajan jälkeen voittanut Senators kohtaa seuraavassa NHL-ottelussaan Seattle Krakenin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Meriläinen on pelannut Ottawan riveissä kaksi NHL-ottelua, joista kumpikin tuli kaudella 2022-23.