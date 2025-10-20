NHL-seura Pittsburgh Penguins on hyllyttänyt suomalaispuolustaja Emil Pieniniemen seuran toiminnasta, kertoo DK Pittsburgh Sports.

Pieniniemi kiekkoili lokakuun harjoitusleirillä Penguinsin AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton'sin riveissä, mistä 20-vuotias määrättiin vielä yhtä sarjatasoa alemmas ECHL-liigan Wheeling Nailersiin.

DK Pittsburgh Sportsin mukaan Pieniniemi teki seuralle kuitenkin selväksi, ettei hän aio pelata sarjatasoa alempana. Suomalaislupaus jätti saapumatta Wheelingiin, eikä Pittsburghilla ollut hetkeen tietoa pelaajan olinpaikasta.

Pittsburgh ja Pieniniemi yrittivät löytää tilanteeseen ratkaisua. Penguinsin seurajohdon mukaan Wheeling ja ECHL olisivat paras paikka Pieniniemen urakehityksen kannalta tässä hetkessä, eikä siirto sulkisi pois mahdollisuutta päästä tulevaisuudessa NHL:ään.

Osapuolet eivät kuitenkaan päässeet asiasta sovintoon, minkä seurauksena NHL-seura päätti hyllyttää Pieniniemen. Sivuston mukaan Pieniniemi lensi viime viikon lopulla omasta toimestaan takaisin Suomeen.

Pieniniemi pelasi viime kaudella junioriliiga OHL:ssä, missä Oulun Kärppien kasvatti takoi Kingston Frontenacsin riveissä 60 otteluun tehot 10+50.