NHL:n suomalaiskomeetasta ylväitä sanoja – "Kaikki, mitä tarvitaan"

NHL:ssä pelaavan Ottawa Senatorsin suomalaisvahti Leevi Meriläinen on noussut ryminällä otsikoihin Pohjois-Amerikassa.

Meriläinen torjui keskiviikon vastaisena yönä Ottawan jo kolmanteen perättäiseen voittoonsa nollaamalla New York Islandersin. Nollapeli oli Meriläiselle uran toinen ja toinen kolmeen otteluun.

Loukkaantumisten myötä näytönpaikan Ottawan tolppien välissä saanut Meriläinen on pelannut NHL:ssä nyt seitsemän ottelua torjuntaprosentilla 92,5. Nuori suomalainen on hurmannut lyhyessä ajassa koko Ottawan.

Meriläinen on Andrew Hammondin lisäksi ainoa maalivahti Ottawan seurahistoriassa, joka on torjunut kaksi nollapeliä NHL-uransa kymmenen ensimmäisen ottelun aikana.

22-vuotias kassari on kerännyt kehuja niin faneilta kuin asiantuntijoiltakin.

– Hän on ollut loistava. Hänellä on mainio tasapaino maalilla. Se on kaikki, mitä aloittavalta maalivahdilta tarvitaan, jotta hän antaa luottamusta (joukkueelle). Hän on rauhallinen, tyyni ja hänen sijoittumisensa on ollut kivenkovaa. Joukkue on ollut hyvä hänen edessään, mutta he ruokkivat toinen toistaan. Hän on ollut erinomainen Ottawalle, TSN:n asiantuntija Jamie McLennan hehkuttaa.