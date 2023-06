NHL-seuralta valtava riski – kiistelty venäläislupaus tunnusti: "En osaa sanoa varmaksi"

Valinta on riski Flyersin näkökulmasta, sillä venäläispelaajaa ei mahdollisesti nähdä NHL:ssä pitkään aikaan.

Huippulahjakkuudella on voimassa oleva sopimus Pietarin SKA:n kanssa. Kolmen vuoden paperi päättyy tällä haavaa vasta keväällä 2026.

– Ollakseni rehellinen, en osaa sanoa varmaksi. Minulla on (KHL-)sopimus. Toivon kuitenkin, että heti kun vapaudun siitä, tulen Philadelphiaan.

Flyers on NHL:n luonteeseen kuuluvan jälleenrakennusprojektin pyörteissä. Seuralla riittää kärsivällisyyttä odottaa kärkivaraustaan, sillä tämä tuskin pelaa Pohjois-Amerikassa aivan lähiaikoina.

– Hän on lahjakkuus, jota emme voi ohittaa. Jos meidän on odotettava, odotamme, Flyersin GM Daniel Briere sanoi ESPN:lle.

Ykköskierroksen seitsemäntenä valittu venäläinen on aiheutti kuplintaa ennen NHL:n varaustilaisuutta. Mitshkovia on vuosien varrella verrattu Aleksandr Ovetshkiniin ja Jevgeni Malkiniin, mutta toisaalta hänen käytöksensä ja luonteensa on aiheuttanut kritiikkiä.