Minnesota Wildin venäläistaituri Kirill Kaprizov hylkäsi kaikkien aikojen suurimman sopimustarjouksen jääkiekon NHL:n historiassa, eikä hänellä ole kiire laittaa nimeään uuteen paperiin.
Kaprizov kieltäytyi lähteiden mukaan aiemmin tässä kuussa NHL:n historian suurimmasta sopimuksesta, joka oli arvoltaan 128 miljoonaa dollaria. Sopimuksen kesto olisi ollut kahdeksan vuotta, maksimimitta NHL:ssä.
Nyt Kaprizov on kommentoinut syitä NHL:n verkkosivujen haastattelussa sille, miksei hänellä ole vielä uutta sopimusta allekirjoitettuna.
Kaprizovin mukaan hänellä ei ole kiirettä neuvotella uudesta sopimuksesta.
– Pidän Minnystä (Minnesotasta), ja kaikki tietävät sen. Meillä on paljon aikaa (tehdä sopimus). Minulla on vielä vuosi sopimusta jäljellä.
Lue myös: Suomalaishyökkääjä antoi kovia NHL-näyttöjä – Kaapo Kakko säesti komealla tavalla
Kaprizov on kasvanut viime vuosina Wildille korvaamattomaksi pelaajaksi, sillä hyökkääjä on iskenyt neljä kautta putkeen yli pisteen ottelua kohden.