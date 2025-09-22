Minnesota Wildin venäläistaituri Kirill Kaprizov hylkäsi kaikkien aikojen suurimman sopimustarjouksen jääkiekon NHL:n historiassa, eikä hänellä ole kiire laittaa nimeään uuteen paperiin.

Kaprizov kieltäytyi lähteiden mukaan aiemmin tässä kuussa NHL:n historian suurimmasta sopimuksesta, joka oli arvoltaan 128 miljoonaa dollaria. Sopimuksen kesto olisi ollut kahdeksan vuotta, maksimimitta NHL:ssä.

Nyt Kaprizov on kommentoinut syitä NHL:n verkkosivujen haastattelussa sille, miksei hänellä ole vielä uutta sopimusta allekirjoitettuna.

Kaprizovin mukaan hänellä ei ole kiirettä neuvotella uudesta sopimuksesta.

– Pidän Minnystä (Minnesotasta), ja kaikki tietävät sen. Meillä on paljon aikaa (tehdä sopimus). Minulla on vielä vuosi sopimusta jäljellä.

Kaprizov on kasvanut viime vuosina Wildille korvaamattomaksi pelaajaksi, sillä hyökkääjä on iskenyt neljä kautta putkeen yli pisteen ottelua kohden.