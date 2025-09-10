NHL-seura Minnesota Wildin venäläissupertähti Kirill Kaprizov on tehnyt varsin rajun ratkaisun jatkosopimusneuvotteluiden yhteydessä.

NHL-toimittaja Frank Seravalli kertoi lähteisiinsä viitaten, että Kaprizovin leiri olisi kieltäytynyt tiistaina kahdeksan vuoden ja yhteensä 128 miljoonan dollarin (109 miljoonan euron) sopimustarjouksesta.

– Tuo olisi tehnyt hänestä kaikkien aikojen parhaiten palkatun pelaajan NHL:ssä, sekä palkkojen keskiarvon että sopimuksen kokonaissumman myötä, Seravalli huomioi.

NHL:n kaikkien aikojen arvokkain sopimus on yhä Washington Capitalsin venäläisen supertähden Aleksandr Ovetshkinin nimissä. Ovetshkin solmi vuonna 2008 yhteensä 13 kauden ja 124 miljoonan dollarin (105,7 miljoonan euron) arvoisen diilin Capitalsin kanssa.

Kaprizovin syksyllä 2021 solmittu viiden vuoden sopimus päättyy tulevan kauden jälkeen. Mikäli hän ja Wild eivät löydä yhteisymmärrystä jatkon suhteen, hänestä tulee rajoittamaton vapaa agentti (UFA-pelaaja).

Kaprizov on iskenyt parhaimmillaan yhden NHL-kauden (2021–22) aikana 108 (47+61) tehopistettä.

Kaprizov oli viime kaudella pitkään sivussa loukkaantumisen takia. Hän ehti pelata runkosarjassa vain 41 ottelua, joissa hän takoi tehot 25+31=56.