NHL:n varaustilaisuudessa käy karusti? Jukka Jaloselta kriittinen suomalaistoive: "Se viesti otetaan onkeen"

Toiselle kierrokselle on eri arvioissa povailtu Ässien Lenni Hämeenahoa , HIFK:n Kasper Halttusta ja Pelicansin Jesse Kiiskistä , mutta voi hyvin olla, että ainakin joku kyseisistä hyökkääjistä jää toisellakin kierroksella varaamatta. Näyttää vahvasti siltä, että varaustilaisuudesta on tulossa suomalaisittain karu.

"Ei huipputilanne"

– Vuodet eivät ole veljiä keskenään pelaajatuotannon kannalta. Suomessa on ollut paljon hyviä vuosia, ja nyt on ollut sellaisia, että ei ole ykköskierroksen pelaajia niin kauheasti ollut. Kakkos- ja kolmoskierroksilla pelaajia on taas ollut vähän enemmän. Kyllä Suomessa paljon hyviä pelaajia on, vaikka ei ihan maailman huippuja vielä tässä vaiheessa, Mikkola ruotii.