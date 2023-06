NHL:ssä voidaan olla poikkeuksellisen tilanteen edessä – onko suomalainen pelaajatuotanto kriisissä? Näin vastaa Göran Stubb

2023 kesällä tilanne voi olla täysin toinen. Erinäisissä listauksissa suomalaisia on listattu 60 kärkeen kolmisen pelaajaa. The Athleticin Scott Wheelerin tiistaina julkaisemassa top 100 -listauksessa HIFK: Kasper Halttunen on sijalla 34., Ässien Lenni Hämeenaho sijalla 53. ja Pelicansin Jesse Kiiskinen sijalla 59.

– Se on ollut aaltoliikettä jo toistakymmentä vuotta. Jonakin vuonna on useampikin ykköskierroksen kandidaatti ja tänä vuonna ei ole. Ensi vuosi näyttää taas huomattavasti paremmalta, Stubb sanoo.

– Se on kuitenkin niin, että jääkiekkopelaajia arvioidaan loppujen lopuksi jäällä. Kuntotesti on vain yksi vaihe. Se on sellainen tilaisuus, johon kutsutaan noin sata maailman parasta 17-18-vuotiasta (pelaajaa), jotka ovat draft-iässä. Tärkeintä on se, mitä he ovat esittäneet jäällä kauden aikana, Stubb summaa.