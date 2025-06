NHL-varaustilaisuudesta tärähti karu suomalaisarvio

NHL:n uusien pelaajien varaustilaisuus järjestetään ensi perjantaina Los Angelesissa.

NHL-jääkiekkoliigan uusien pelaajien varaustilaisuus järjestetään ensi perjantaina Los Angelesissa, ja Suomessa se tarkoittaa viime vuosien keskustelunaiheen nousemista pintaan: pitääkö olla huolissaan?

Nimittäin suomalaisten nuorten pelaajien tasosta. Ennakkoarvioiden perusteella yhtäkään suomalaista ei varata ensimmäisellä kierroksella. Esimerkiksi The Athleticin varaustilaisuusennakossa korkeimmalle, sijalle 86, suomalaiskiekkoilijoista veikataan Lasse Boeliusta.

– Aina pitää olla huolissaan, ja kriittinen tarkastelu on hyväksi toiminnalle, Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola vastaa.

Mikkola myöntää, että varaustilaisuusiässä olevia 18-vuotiaita vertailtaessa suomalaiset jäävät hieman muista jälkeen.

– Meidän pitää miettiä harjoittelun rakennetta, että paljonko yksilöharjoituksia tuotetaan akatemiamaailmassa. Sieltä löytyy vastauksia, miten voitaisiin viedä eteenpäin yksilön kehittämistä. Meillä on vahvasti valloillaan joukkuepeli-identiteetti, Mikkola sanoo.

Samaan hengenvetoon Mikkola haluaa muistuttaa pitemmästä tarkastelujaksosta.

Viime vuonna ykköskierroksella varattiin kaksi suomalaista, Konsta Helenius ja Emil Hemming. Vuonna 2023 ykköskierroksella ei varattu yhtään suomalaista, vuonna 2022 kaksi.

– Jos tilastoja katsoo, kierroksilla yhdestä kolmeen varattujen suomalaispelaajien määrä on aika tasainen. Se on seitsemän ja kahdentoista välillä aika vakio. Siinä on isoja eroja, montako ykkös- tai kakkoskierroksen varausta on ollut.

– Nyt saimme sadan pelaajan testileirille vain yhden pelaajan, joten tässä tulee pieni poikkeama, mutta pitkässä aikajanassa välillä tulee poikkeamia molempiin suuntiin. Ei tässä mikään iso huoli ole, Mikkola laskee.

"Hienoja tarinoita"

NHL:n varaustilaisuus kuvaa arviota pelaajista 18-vuotiaina. Mikkola arvioi pitkällä nuorten valmentajan urallaan keräämiensä havaintojen perusteella, että suomalaiskiekkoilijat kypsyvät keskimäärin hieman pohjoisamerikkalaisia myöhemmin.

– Tilastofaktaa minulla ei ole, mutta havaintopohjalta sanoisin, että pohjoisamerikkalaiset ovat ehkä biologisessa kypsymisessä edellä suomalaisia.

– Meillä on hyviä esimerkkejä NHL-pelaajista, jotka ovat maltillisesti ja määrätietoisesti menneet eteenpäin, vaikka eivät ole olleet ensimmäisen kierroksen varauksia, Mikkola sanoo.

Tämän kesän NHL-mestarijoukkueen Florida Panthersin suomalaispelaajista Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola debytoivat nuorten maajoukkueissa vasta alle 20-vuotiaiden ikäluokassa.

Luostarinen oli toisen kierroksen valinta vuoden 2017 varaustilaisuudessa, Mikkola viidennen kierroksen valinta 2015.

Kokonaan varaamatta jääneiden kiekkoilijoidenkin joukosta on noussut hyviä NHL-pelaajia, kuten Antti Niemi tai Jussi Jokinen, muttei NHL:n varaustilaisuus merkityksetön ole. Kärkikierroksilla varatut miehet pelaavat todennäköisemmin pitkän NHL-uran kuin myöhään varatut.

– Eivät ne NHL-scoutit turhaa työtä tee. Nämä ovat hienoja tarinoita siitä, että takaa on tultu ohi. Se juttu, miksi niitä nostetaan on myös se, että ne motivoivat monia junioreita, Mikkola sanoo.

Mitä sen jälkeen tapahtuu?

Toisaalta myöskään korkea varaus ei takaa mitään. Suomalaisten osalta siitä muistuttaa kesän 2016 varaustilaisuus, jonka viiden ensimmäisen valinnan joukossa oli kolme suomalaista: Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Olli Juolevi.

Loukkaantumiset ovat vaikuttaneet heistä jokaisen uraan, mutta selvää on, etteivät erityisesti Puljujärven ja Juolevin NHL-urat ole vastanneet heihin kohdistettuja toiveita.

– Näin se vaan menee, ettei se takaa pitkää ja hienoa uraa. Se on 18-vuotiaasta tehty arvio. Ratkaisevaa on, mitä sen jälkeen tapahtuu, Mikkola sanoo.

Mikkola korostaa nuoren pelaajan henkistä valmiutta.

– Harvoin puhutaan siellä odottavasta kilpailusta. Se on todella tyly maailma verrattuna Suomeen, jossa puhutaan, ettei yhtään lahjakkuutta voi hukata.

– Täällä nuoria autetaan tosi paljon kaikessa, myös elämänhallinnassa. Siellä ollaankin yhtäkkiä yksin, eikä tuki ole samanlaista. Jäätkö silloin voivottelemaan, se on ratkaiseva juttu, Mikkola alleviivaa.