Edmonton Oilersin Leon Draisaitl ylitti tuhannen tehopisteen rajan NHL:n runkosarjassa, kun kanadalaisseura kohtasi Pittsburgh Penguinsin vieraissa.

Draisaitl saavutti kyseisen rajapyykin jo illan ensimmäisellä syöttöpisteellään, mutta syötti tämän jälkeen vielä kolme maalia lisää. Hän on historian ensimmäinen saksalaissyntyinen pelaaja, joka on saanut tuhat pistettä täyteen NHL-uransa aikana.

Oilers voitti ottelun maalein 6–4. Draisaitl oli illan ykköstähti, mutta kärkinimiin ylsi myös hänen joukkuetoverinsa Connor McDavid, joka viimeisteli itse kaksi maalia ja syötti kaksi muuta.

– Takana on paljon työtä ja paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua. Tällaiset saavutukset (1000 pistettä) ovat aina henkilökohtaisia saavutuksia, mutta niin monet ihmiset ovat vaikuttaneet asiaan ja olleet isossa roolissa, Draisaitl muistutti NHL:n verkkosivuilla.

– Olen erittäin tietoinen siitä, että on paljon ihmisiä, jotka ovat antaneet minun keskittyä viime vuodet siihen, mitä teen ja mitä haluan tehdä. Olen vain superkiitollinen ja tietysti myös pikkuisen ylpeä.