Patrick Kanelta vuolaita sanoja Patrik Laineesta – suomalaistähti kyltymättömässä tahdissa

Montreal Canadiensin Patrik Laine jatkoi aivan poikkeuksellista maaliputkeaan jääkiekon NHL:ssä iskemällä jo kauden kahdeksannen ylivoimaosumansa, kun kanadalaisjoukkue kyykytti toisena iltana peräkkäin Detroit Red Wingsiä.

Montreal kukisti Detroitin tällä kertaa kotikaukalossaan 5–1, ja Laine vastasi isäntien kolmannesta osumasta tutulta paikaltaan aloituspisteen kaarelta.

Laine on tehnyt kauden kaikki maalinsa ylivoimalla ja samalla vastannut Montrealin kahdeksasta viimeisimmästä ylivoimamaalista. NHL:n mukaan Laineesta tuli kaudesta 1933–34 mitattuna ensimmäinen pelaaja, joka yltää kyseiseen saavutukseen.

Phil Esposito (Boston 1970–71), Bronco Horvath (Boston 1959–60) ja Nels Stewart (New York Americans 1936–37) tekivät aikoinaan joukkueilleen seitsemän peräkkäistä ylivoimaosumaa.

Detroitia vastaan Laineella oli maalissaan onneakin, sillä suomalaishyökkääjä pyrki antamaan kovan syötön maalin kulmalle Juraj Slafkovskylle. Kiekko kimposi kuitenkin Detroit-puolustaja Ben Chiarot'n mailasta verkkoon.

NHL:ssä kaiken nähnyt Detroit-hyökkääjäsuuruus Patrick Kane antoi tunnustusta Laineen mahtavalle maaliputkelle.

– Hän on uhka. Joka hetki, kun hänelle ja hänen laukaukselleen antaa hiemankin tilaa, sillä on hyvä mahdollisuus painua maaliin tai luoda jotain hämminkiä. Hän on ollut todella hyvä heidän joukkueelleen, kolminkertainen Stanley Cup -voittaja Kane sanoi NHL:n verkkosivuilla.

NHL kertoi myös, että Laineesta tuli viides NHL-pelaaja, joka on tehnyt uudessa joukkueessaan kahdeksan ensimmäistä maaliaan ylivoimalla. Suomalaispuolustaja Risto Siltanen aloitti uransa Quebec Nordiquesissa peräti kymmenellä perättäisellä ylivoimamaalilla, samoin tshekkipakki Marek Zidlicky Minnesotassa.

Montreal on parantanut roimasti

Viime kaudella valtaosan otteluista sivussa ollut Laine on pelannut Montrealin paidassa nyt yhdeksän peliä pistein 8+1. Kesällä Columbuksesta Montrealiin siirtynyt suomalainen on tällä hetkellä 51 maalin vauhdissa, vaikka oli sivussa alkukaudella 24 ottelusta.

Laineen paluu on tulosten valossa virkistänyt koko Montrealin joukkuetta. Canadiens on ottanut yhdeksästä viime ottelustaan kuusi voittoa, mutta alkukaudella Laineen ollessa poissa voittoja kertyi vain kahdeksan.

Montrealin toinen suomalaishyökkääjä Joel Armia venytti pisteputkensa Detroitia vastaan kolmeen otteluun antamalla syötön Jake Evansin osumaan. Armia on tehnyt tällä kaudella tehot 5+10.

Keskushyökkääjä Nick Suzuki ja puolustaja Lane Hutson ovat kumpikin antaneet Laineen ylivoimamaaleihin jo seitsemän syöttöpistettä.

– Meillä on hauskaa ja meitä vastaan on haastavaa puolustaa. Juuri nyt ylivoimapelimme toimii mainiosti, ja haluamme jatkaa sitä, Suzuki kuvaili.