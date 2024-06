Aleksander Barkoville pedataan historiallista NHL-saavutusta – asiantuntijoiden mukaan edellä on yksi suosikki: "Jo kaksi kättä kiinni"

Kanadalaiskanava TSN:n asiantuntijoiden Darren Dregerin ja Jamie McLennanin mukaan Conn Smythe Trophyn eli pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinnon saajaksi on ehdolla vain kaksi pelaajaa. Toinen on Floridan tähtisentteri ja kapteeni Aleksander Barkov, toinen on puolestaan suorastaan jumalaisessa moodissa Edmontonia vastaan toistaiseksi torjunut maalivahti Sergei Bobrovski.

Florida johtaa ottelusarjaa 3–0 ja pelaa sunnuntain vastaisena yönä Stanley Cupin voitosta.

Suomalaisyleisön mahdolliseksi yllätykseksi kanadalaisasiantuntijat pitävät kolmen finaaliottelun jälkeen Bobrovskia suosikkina MVP-tittelin voittajaksi.

– Hänellä on jo kaksi kättä kiinni siinä palkinnossa, NHL-toimittaja Darren Dreger kommentoi TSN:n studiokeskustelussa.

Dreger pitää jopa selvänä, että Bobrovski saa palkinnon, jos ja kun Florida nappaa vielä yhden tarvittavan voiton matkalla Stanley Cupin mestaruuteen.

– Hän on ollut mahtava koko pudotuspelien aikana. Florida on jyrännyt muut joukkueet tieltään, joten maalivahtiin ei ole kiinnitetty niin paljoa huomiota aiemmin, mutta finaaleissa voi perustellusti edistyineisiin tilastoihin vedoten sanoa, että hän on ryöstänyt kaksi joukkueensa kolmesta voitosta, Dreger huomauttaa.

Urallaan kahdesti NHL:n parhaaksi maalivahdiksi valittu Bobrovski, 35, on torjunut tämän kauden 20 pudotuspeliottelussa 15 voittoa torjuntaprosentilla 91,6. Finaaleissa venäläinen on päästänyt kolmessa ottelussa vain neljä maalia. Torjuntaprosentti on huima 95,3.

– Hän on ollut vakaa kuin kallio, Dreger hehkuttaa.

Myös Jamie McLennan pitää Bobrovskia suosikkina, mutta näkee taiston huomattavasti tasaisempana kuin Dreger tai monet muut. McLennan nostaa Barkovin (20 ottelua, 21 pistettä) toiminnasta esiin hänen kykynsä pelata parhaita hyökkääviä pelaajia vastaan.

– Kun katsotaan, mitä Barkov on tehnyt tässä kohtaa koko pudotuspeleissä: hän hiljensi Nikita Kutsherovin Tampa Bay Lightningista, hän hiljensi David Pastrnakin Boston Bruinsista, ja katsokaa, mitä hän teki New York Rangersin kärkiäijiä vastaan. Hänen puolustuspään tilastonsa eivät säihky ainoastaan viidellä viittä vastaan, vaan hän on voima myös alivoimapelissä. Joten en pidä eroa niin isona kuin jotkut muut, McLennan tuumaa.

Toistaiseksi yksikään suomalaispelaaja ei ole voittanut NHL:n pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkintoa, joten Barkovin valinta olisi historiallinen.

Viime kauden MVP palkitsisi Barkovin

The Athleticin haastattelema ja viime vuonna Conn Smythe -palkintoa nostellut Vegas Golden Knightsin hyökkääjä Jonathan Marchessault antaisi palkinnon Barkoville.

– Valitsisin Barkovin ilman muuta. Olen pelannut hänen kanssaan (Floridassa). Hän on uskomaton kaveri, uskomaton johtaja. Hänen työmoraalinsa jäällä ja sen ulkopuolella. Hän on myös yksi niistä erityisistä kavereista NHL:ssä, joilla on kyky tehdä kaikista muista ympärillä parempia pelaajia, Marchessault ylistää.

The Athleticin haastattelema nimettömänä pysyvä NHL-valmentaja puolestaan päätyisi Bobrovskiin.

– Bob. Hän ryösti ensimmäisen ottelun, valmentaja toteaa.

Bobrovskin entisen työnantajan Columbus Blue Jacketsin GM:nä tähän kevääseen asti työskennellyt Jarmo Kekäläinen ylistää maalivahdin työmoraalia.

– Bob on määrätietoisin ja parhaiten valmistautuva urheilija, jonka olen nähnyt jääkiekossa. Hänen asenteensa työhön ja yksityiskohtiin on vertaansa vailla, Kekäläinen kehuu The Athleticille.

– Hänen suorituksensa näissä pudotuspeleissä on ollut todella vaikuttava.

Näin Conn Smythe Trophyn voittaja valitaan

NHL:n pudotuspelien arvokkaimman pelaajan valitsevat 18 NHL:n parissa työskentelevää jääkiekkokirjoittajaa, joiden on toimitettava liigalle äänensä ensi yönä pelattavan ottelun aikana, tarkemmin ilmaistuna viimeistään ennen kolmannen erän puoliväliä.

Äänestys toteutetaan, vaikka Edmonton vielä tuossa vaiheessa johtaisikin ottelua ja olisi jatkamassa finaalisarjaa viidenteen otteluun. Jos sarja jatkuu, kuvio toteutuu uudelleen.

Jokainen 18 valitusta kiekkotoimittajasta nimeää kolme kärkiehdokastaan MVP-palkinnon voittajaksi. Verkkosivusto The Athleticista kunnian äänestykseen osallistumisesta ovat saaneet Pierre LeBrun, Daniel Nugent-Bowman, Michael Russo ja Chris Johnston.

Oletettavasti kanadalaismedioiden TSN:n ja Sportsnetin toimittajat ovat niin ikään vahvasti edustettuina äänestyksessä.