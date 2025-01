NHL-kauden sensaatiopelaaja isoon jatkosopimukseen – "Yksi tämän kauden parhaista"

Logan Thompson, 27, lukeutuu NHL-seura Washington Capitalsin odotettua paremman kauden kulmakiviin. Nyt maalivahti palkittiin otteistaan roimalla jatkosopimuksella.

Capitals kätteli maanantaina kanadalaisen kanssa kuuden vuoden mittaisen ja noin 35 miljoonan dollarin eli noin 33,5 miljoonan euron jatkosopimuksen.

– Logan on osoittanut olevansa yksi tämän kauden parhaista maalivahdeista. Hänen raameillaan ja poikkeuksellisella urheilullisuudellaan olemme luottavaisia, että tämä hankinta parantaa yhtä kriittisimmistä pelipaikoista joukkueessamme, etenkin, kun hän lähestyy juuri nyt uransa parhaita vuosia, Capitalsin GM Chris Patrick sanoi.

Tälle kaudelle Capitalsiin Vegasista saapunut Thompson on päästänyt kuluvalla kaudella 27 ottelussa keskimäärin 2,09 maalia per peli. 27 pelaamastaan ottelustaan hän on torjunut 22 voittoa.

Todelliseksi löydöksi osoittautuneella maalivahdilla on käynnissä nykyisen sopimuksensa viimeinen vuosi, joka on vuosiarvoltaan vajaat 800 000 dollaria eli noin 760 000 euroa.

Thompson ja amerikkalainen Charlie Lindgren ovat muodostaneet yhden sarjan parhaista maalivahtikaksikoista, vaikka kaksikon yhteenlaskettu arvo jää alle kahden miljoonan dollarin.