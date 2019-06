Neuvottelut EU:n huippunimityksistä takkusivat – ensi viikolla uusi huippukokous

– Todettiin, että keskusteluita jatketaan Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös pääministerien kesken. Tavoitteena on, että ensi sunnuntaina pidettävässä kokouksessa löydettäisiin lopullinen ratkaisu tähän asiaan, kertoi pääministeri Antti Rinne (sd.).

Lähtökohtana on Rinteen mukaan se, että uudet nimitykset tehtäisiin pakettiratkaisuna. EU-johtajien pöydällä on ollut neljä keskeistä nimitystä. Päätettävänä on EU-komission puheenjohtajuus, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus, korkean edustajan eli EU:n ulkoministerin tehtävä ja EKP:n pääjohtajuus.