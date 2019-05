EU:n huippuvirkojen nimityspeli alkaa virallisesti heinäkuussa – Sipilä arvioi: "Ei siitä helppoa tule"

Aiemmin huippuviroista ovat päättäneet keskenään parlamentissa yhdessä enemmistöä hallinneet keskustaoikeistolainen EPP, joka nyt ajaa komission johtoon saksalaista Manfred Weberiä, ja sosialistit, joiden kärkiehdokas on hollantilainen Frans Timmermans.

Alde on pitänyt esillä tanskalaista kauppakomissaari Margrethe Vestageria, vaikka hän ei siis ollutkaan Alden kärkikandidaatti.

Spekuloinneissa on myös ollut mukana nykyinen brexit-neuvottelija Michel Barnier. Hän on EPP:läinen. Ainakin Ranska ja Portugali vastustavat Weberiä, joten on puhuttu, että EPP:lle ja CDU:hun kuuluvaa Weberiä tukevalle liittokansleri Angela Merkelille Barnier voisi kelvata, jos Saksa saisi esimerkiksi EKP:n pääjohtajuuden.