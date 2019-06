EU:n huippupaikkoja jaetaan tänään Brysselissä, mutta nimitysvyyhdin ratkeaminen ei siltikään ole varmaa

Nimitysvyyhti on vaikea ratkottava. Vielä on epävarmaa, saadaanko sunnuntaina aikaan päätöksiä, ja siirtyykö joku nimityksistä päätettäväksi myöhemmin. Neuvottelut ovat jumiutuneet komission puheenjohtajan eli Jean-Claude Junckerin seuraajan valintaan.

Yleinen ajatus on, että mitä enemmän kakussa on siivuja, sitä helpompi tehtävä paikkojen jakaminen maiden, poliittisten ryhmien ja sukupuolten välillä on.