EU-johtajat päättävät unionin johtopaikoista – Italian pääministeri jarruttelee nimityksiä

Italiasta kritiikkiä nimityspaketille

Ennen kokousta huomio on kohdistunut Italian pääministeriin Giorgia Meloniin , joka on näkyvästi kritisoinut nimityspakettia.

– Töitä on paljon tehty taustalla ja keskusteltu päämiesten kesken. Samaan aikaan tietenkin pitää miettiä parlamenttia, koska paketille pitää olla parlamentin tuki. Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus. Lähellä ollaan, katsotaan, Orpo sanoo.

Määräenemmistö riittää

– Tässä on kyseessä strategiseksi agendaksi kutsuttu paperi, jota on jo pitkään valmisteltu alemmilla tasoilla ja johtajatasolla. Olen nähnyt tästä luonnoksen. Merkittävin muutos aikaisempiin on se, että kärkiteemojen joukkoon on nousemassa puolustus ja turvallisuus. Siinä mainitaan myös ilmastonmuutoksesta, kilpailukyvystä ja maahanmuutosta.