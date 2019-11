Brysselissä vieraillut Antti Rinne uskoo ilmastosopuun vielä Suomen EU-puheenjohtajakaudella: "Sopimus on saavutettavissa joulukuun kokouksen yhteydessä"

– Tällä hetkellä minulla on sellainen käsitys, että on saavutettavissa sopimus joulukuun kokouksen yhteydessä, Rinne kertoi tavattuaan EU:n johtajia.

Vahvasti hiileen sidoksissa olevilla jäsenmailla on Rinteen mukaan yhä huolia, minkä takia hän aikoo tavata muun muassa Puolan pääministerin joulukuun alussa.

– On joitakin jäsenmaita, joilla on epäilyksiä sen suhteen, mitä heidän taloutensa tulee kokemaan, jos sitoutuvat tuohon tavoitteeseen, Rinne kertoo.

Hallitus harkitsee vielä budjettiehdotuksensa kokoluokkaa

Joulukuun huippukokouksessa on tarkoitus keskustella myös Suomen jättämästä budjettiehdotelmasta eli "neuvottelulaatikosta". Kyse on tulevan seitsemän vuoden budjetista alkaen vuodesta 2021.

Suomi on aiemmin ehdottanut kokoluokaksi 1,03–1,08 prosenttia EU:n bruttokansantulosta, mikä on herättänyt arvostelua. Lähiaikoina hallitus päättää Rinteen mukaan tästä haarukasta lopullisen kokoluokan, jota se esittää muille jäsenmaille.

– Ihan varmasti negoboksin julkistamisen jälkeen tulee kritiikkiä joka suunnasta. Uskon, että tarvitaan neuvotteluita paljonkin ennen kuin budjetti on valmis, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa Suomi on pääsemässä siihen tavoitteeseen, jonka itselleen asetti: ensimmäiset numerot saadaan paperille ja jäsenmaiden harkittaviksi.

– Tämän hetken arviot ovat kohtalaisen yhteneväiset. Kaikki valtiot ovat mukana tässä ajattelussa, että monivuotinen rahoituskehys voi olla kytkettynä oikeusvaltioperiaatteeseen. Se on erinomainen asia, Rinne sanoi.

Uusi komissio saattaa aloittaa vihdoin joulukuussa

Heinäkuussa alkanutta Suomen kautta on leimannut hiljaiselo, joka on johtunut vaalikausien taitteesta.

Kautta on vesittänyt se, että komissio ei päässyt aloittamaan aikataulussa marraskuun alussa, vaan aloitus viipyy ainakin joulukuun alkuun.

Rinteen mukaan on toiveikkuutta siitä, että aloitus olisi joulukuun alussa. Arvio vahvistui maanantaina, kun vihoviimeinen, Unkarin ehdokas Oliver Varhelyi sai hyväksynnän EU-parlamentissa.

Transitiovaihe on tarkoittanut sitä, että ministerikokouksissa on ollut enemmän aikaa yleisemmille keskusteluille. Suomi on vetänyt niitä esimerkiksi hyvinvointitaloudesta sekä koulutuksen merkityksestä taloudelle.