Netin DNA-testisivustot eivät ole huuhaata, mutta puutteita löytyy ja etiikka epäilyttää – "Siinä voi saada tietää, että omat sukujuuret ovat Tanskassa eivätkä omalta isältä"

"Selvitä etninen alkuperäsi ja löydä yhteisen DNA:n avulla sukulaisia, joiden olemassaolosta et ole ollut tietoinen."

Netissä eri sivustot tarjoavat mahdollisuutta selvittää sukujuuriaan DNA-testin avulla. Esimerkiksi My Heritage-, Ancestry- ja Family Tree DNA -nettisivujen kautta on mahdollista saada yksityiskohtaisia tietoja omista juurista ja taipumuksista perinnöllisiin sairauksiin sekä löytää uusia sukulaisia.

"Jos ole huolissasi vaikutuksista, älä käytä palvelua"

"Tavoitteemme on auttaa kaikki löytämään, säilyttämään ja jakamaan sukunsa historia. Saavutamme tämän tavoitteen käyttämällä Nettisivustomme resursseja ja tekemällä yhteistyötä laajan käyttäjäverkostomme avulla ympäri maailman. Se saattaa edellyttää henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, säilyttämistä ja jakamista. Me haluamme varmistaa, että se tapahtuu vastuullisesti, läpinäkyvästi ja turvallisesti luottamuksesi ansaitsemiseksi."

"Lisäksi olet tietoinen siitä, että DNA-palvelun käytölläsi ja siihen liittyvien DNA-raporttien saamisella voi olla vakavia vaikutuksia paitsi sinuun, mutta myös perheenjäseniisi ja sukulaisiisi, koska heillä on osittain sama DNA kanssasi. Jos olet jollain tavoin huolissasi mahdollisista vaikutuksista, ÄLÄ KÄYTÄ DNA-palveluita."

Mutkat suoriksi

– On sellaisia nettipalveluita, joissa sukuhistoriaa ja perimää analysoimalla yhdistetään serkkuja ja kaukaisia serkkuja toisiinsa. Se on uudenlaista sukututkimusta. Ne ovat tieteellisesti aika vankalla pohjalla. Kerrotaan mutkat oikoen tietynlaisia asioita, Perola sanoo.

– Tällaisten palveluiden avulla voidaan selvittää vaikkapa parinsadan vuoden ajalta, että joku on esimerkiksi Suomen Tornionjokilaaksosta kotoisin. Tai esimerkiksi minä, joka on puoleksi venäläinen, kyllä nämä palvelut löytävät minun venäläisen puoleni sieltä Moskovan liepeiltä.

Perola tutkii kyseisiä asioita ammatikseen. Hän on ostanut monet tarjolla olevista testeistä sekä tehnyt ne.

– Otetaan esimerkiksi minun venäläinen puoleni. Yksi palveluista löytää sen paikan, mistä isäni suku on kotoisin, 50 kilometriä Moskovasta luoteeseen. Toinen palvelu sijoittaa minut taas Baltiaan, tutkimusprofessori sanoo.

– Tämä on nyt akateemista arvailua, mutta luulen sen liittyvän siihen, että Baltian maissa on niin paljon ihmisiä, joilla venäläisiä sukujuuria ja jotka ovat jostain syystä ilmoittaneet olevansa baltialaisia. Nämä samat ihmiset käyttävät sitten näitä netin palveluja, jotka eivät pysty tukeutumaan mihinkään muuhun dataan, kuin siihen, mitä heillä on itsellään ja mitä ihmiset heille ilmoittavat.