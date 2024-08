Kirja-arvio: Lapset löytävät yhä useammin tuntemattoman isänsä – näistä syistä dna-testejä tehdään

Tämä selviää käsikirjoittaja-ohjaaja Mape Morottajan kirjasta “MIssä on puolet minusta”.

Kirjassa on yhteensä 11 tapauskertomusta, joissa dna-testin tehneet ihmiset etsivät sukulaisiaan.

Kertomukset ovat samanaikaisesti sukutarinoita mutta myös eräänlaisia salapoliisikertomuksia. Päähenkilöitä on monia: tietoja pimittäneitä äitejä, dna-testissä löytyneitä isiä ja hämmentyneitä lapsia.

Isättömiä lapsia syntyy joka vuosi

Suomessakin on arviolta satatuhatta ihmisiä, jotka eivät tiedä isäänsä ja sitä myötä sisarus- tai serkkupuoliaan.

Vuosittain kaksi prosenttia lapsista syntyy edelleen siten, että heidän isästään ei ole tietoa. On myös paljon miehiä, jotka eivät edes tiedä olevansa isiä. Ja on myös äitejä, jotka eivät tiedä tai muista, kuka lapsen isä on.