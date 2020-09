Oletko antanut näytteen biopankkiin? Geenitutkimushankkeen tietosuojariskit huolettavat asiantuntijoita: "Ihmisillä ei käsitystä, mihin sitoutuvat"

– Voidaan pyrkiä minimoimaan riskejä, mutta tämä on vaikea yhtälö geenitiedon kanssa, hän sanoo STT:lle.

Suomen suurimmassa geenitutkimushankkeessa on osallisena jo reilut 400 000 suomalaista. Tarkoituksena on tutkia, mikä vaikutus perimällä on sairauksiin.