Netflixin ruokasarjan juontaja tapasi Sanna Marinin ja oivalsi jotain suomalaisten onnellisuudesta: "Emme ole aina hyväntuulisia"

Yhdysvaltalaisen käsikirjoittajan ja tuottajan Phil Rosenthalin luotsaamassa Somebody Feed Phil -ruokaohjelmassa nähdään viidennellä tuotantokaudella myös pala suomalaista ruokakulttuuria.

©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

– Ei, en tunne kaikkia, mutta olen käynyt tällä ennenkin. Täällä on mahtava sauna, Marin kertoo.

– Emme ole aina hyväntuulisia, vaan onni johtuu hyvästä yhteiskunnasta, joka on turvallinen ja, jossa kaikilla on mahdollisuuksia. Meillä on hyvä julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto.