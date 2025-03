Kiusaannuttava tilanne herttuatar Meghanin ohjelmassa

Maailmalla on kohistu kiusallisesta hetkestä herttuatar Meghanin uudessa sarjassa, jossa kuninkaallinen päätyi korjaamaan Mindy Kalingin tapaa kutsua häntä.

Herttuatar Meghanin Netflix-uutuus With Love, Meghan näki päivänvalon suoratoistopalvelussa viimein 4. maaliskuuta. Sarja oli alunperin tarkoitus julkaista alkuvuodesta mutta sitä lykättiin Kalifornian tuhoisien maastopalojen vuoksi.

Nyt se kuitenkin on julki ja sitä on katsottavissa kahdeksan jakson edestä. Sarjan toisessa jaksossa vierailee muun muassa Konttori-sarjasta tuttu näyttelijä Mindy Kaling, jonka erheestä Meghanin nimen suhteen on kohistu ympäri maailman, kertoo muun muassa Hello!.

Jaksossa Kaling kutsui Meghania useamman kerran Meghan Markleksi, jona Meghan tunnettiin ennen kuin hän meni naimisiin prinssi Harryn kanssa.

Kun ennen avioliittoaan Meghan oli vielä Markle, oli hän Kalingin tavoin myös näyttelijä. Sittemmin Meghania on yleensä nimitetty herttuatar Meghaniksi avioliittonsa myötä saamansa tittelin mukaan.

Harryn ja Meghanin mennessä naimisiin kuningatar Elisabet antoi parille yhtenä häälahjana Sussexin herttuan ja herttuattaren arvonimen.

Lopulta, kun Kaling totesi jaksossa, ettei "moni ihminen uskoisi Meghan Marklen syöneen Jack in the Boxissa (amerikkalainen pikaruokaketju)" päätyi emäntä korjaamaan vierastaan.

– On niin hassua, että sanot jatkuvasti Meghan Markle. Tiedät, että olen nyt Sussex, Meghan selvensi.

Mindy Kaling tunnetaan muun muassa Konttori-sarjasta.STELLA Pictures

Jaksossa Meghan jatkoi kertomalla hänelle olevan tärkeää, että koko perheellä on sama nimi. Myös Harryn sukunimi on nykyään Sussex, ja niin on myös parin lasten Archien, 5, ja Lilibetin, 3.

Kaling puolestaan vastasi selvennykseen tietävänsä nyt kuinka asia on ja "rakastavansa sitä".

Brittikuninkaallisten virallinen sukunimi on Mountbatten-Windsor, joka on ollut käytössä kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin avioliiton myötä. Kuitenkin tavanomaista on ollut, että kuninkaalliset käyttävät sukunimenään titteliinsä viittaavaa nimeä.

Myös prinssi Harry piipahtaa Meghanin uudessa With Love, Meghan -sarjassa.Copyright © 2025 BACKGRID UK

Harryn isoveli prinssi William perheineen esimerkiksi on käyttänyt sukunimenään Walesia siitä lähtien, kun William ja hänen puolisonsa Catherine saivat Williamin ja Harryn isältä kuningas Charlesilta Walesin prinssin ja prinsessan arvonimet. Tätä ennen Williamin ja Catherinen perheen sukunimi oli Cambridge, sillä he olivat Cambridgen herttua ja herttuatar.

Aikoinaan, kun Charles oli itse Walesin prinssi, oli sekä Harryn että Williamin sukunimi niin ikään Wales.

Harry ja Meghan jättivät kuninkaallisen elämän taakseen vuonna 2020 ja menettivät tämän myötä "hänen kuninkaallinen korkeutensa" -arvonsa.

Perheen sukunimi on lähteiden mukaan ollut Sussex kuningas Charlesin vuoden 2023 kruunajaisista lähtien, mutta se ei ole kuitenkaan varsinaisesti ollut yleisesti heistä käytetty nimi.

Harry ja Meghan lapsineen asuvat Kalifornian Montecitossa.