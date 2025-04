Neljäs liigafinaali kertoo vastauksen isoon SaiPa-kysymykseen – Raimo Helminen tarjosi jo sytykkeen omilleen: "Enempää ei tarvita"

Jääkiekon SM-liigan finaalisarja jatkuu tänään Lappeenrannassa. Ohjelmassa on neljäs kohtaaminen SaiPan ja KalPan välillä. KalPa johtaa sarjaa 2–1, eli kuopiolaisilla on mahdollisuus pelata sarja katkolle kotikaukaloonsa. MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan vappuaaton neljäs finaali kysyy SaiPalta vielä kerran kanttia.

Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa maanantaina Kuopiossa jännite kesti kokonaiset 142 sekuntia. Ennätyksellisellä tahdilla maaleja mättäneen KalPan kaikki ensimmäiset laukaukset menivät sisään, ja lukemat olivat kahden minuutin ja 22 sekunnin pelin jälkeen hämmästyttäväst 4–0. Loppulukemat kirjattiin 8–1.

– En ole ikinä ollut itse mukana tai edes katsomassa tuollaista. Täytyi kyllä hieraista silmiä, Kivi sanoo finaalisarjan kolmannesta kohtaamisesta.

Kuten SaiPa-leiristä heti päätössummerin soitua osuvasti tiivistettiin, KalPa ei kuitenkaan saanut mukaansa yhtä voittoa enempää. Kivi uskoo, että SaiPan on tappion kärsineenä joukkueena jopa helpompi jättää kolmospeli taakseen kuin omalle kotiyleisölleen koko rahan edestä viihdettä tarjonneen KalPan.

– Se oli niin harvinainen tapahtuma, ettei sellainen jää millään tavalla kaivelemaan, kun tulee tuollainen ohipeli. Aina niitä pudotuspeleissä tulee, mutta yleensä niitä ei tule kuin yksi.

Päävalmentaja Raimo Helminen otti SaiPan epäonnistumisen omalle kontolleen ja sanoi epäonnistuneensa joukkueen valmistamisessa täysin.

– Oli aika odotettuakin tuollaisen jälkeen, että Raipe osaa sen sanoa niin, että hän imaisee sen epäonnistumisen itseensä. Sitä hän sillä haki, vaikka sehän on selvää, että joukkue ei ajattele niin.

– Uskon, että jo se Raipen ilme itsessään siinä lopussa oli aika kova sytyke joukkueelle. Siihen päälle kun vielä ottaa näiden pelien panoksen huomioon, niin enempää sytykettä ei tarvita.

"Lataaminen, lataaminen, lataaminen"

Lappeenrannassa on tänään taas täysi tupa, 4 820 katsojaa. Ennennäkemättömän kiekkohuuman kiimaliiterinä tutuksi tulleeseen Kisapuiston jäähalliin luoneet lappeenrantalaiset ovat valmiina asettumaan omiensa tueksi 40:nnen eli viimeisen tai toiseksi viimeisen kerran tällä kaudella.

– Vieläkö SaiPa lähtee uuteen nousuun? Se nähdään nyt. Jossain vaiheessa voi olla, että patterit loppuvat, mutta SaiPa on kyllä sellaisia lataajia ollut koko organisaatio, pelaajisto ja kaikki, että uskon heidän tekevän tästä vielä kovan kevään, sillä he ovat nyt niin lähellä, Kivi sanoo.

– Jos pelkkä finaalipaikka oli sensaatio, en edes tiedä, mitä sanaa mestaruudesta käyttäisi.

SaiPan tapauksessa Kivi ei viittaa pattereiden loppumisella fyysiseen väsymiseen vaan henkiseen. Toistuvien yllätysten tekeminen on raskasta.

– Se jatkuva henkinen lataaminen, lataaminen ja lataaminen – siitä on kyse. SaiPa on moneen kertaan ollut tappioasemassa pelissä, mutta sieltä he vain ovat tulleet. He ovat käyttäneet sitä motivaationa.

– Mutta nyt on viimeinen viikko menossa. Vieläkö jaksaa? Selvää on, että kun elokuun alusta Pitsistä asti on paukuttanut, jalat eivät väsy.

Ison pelin alla katseet kääntyvät luonnollisesti joukkueen avainpelaajiin. Yksi keskeisimmistä on maalivahti Kari Piiroinen, jonka ottelu maanantaina Kuopiossa kesti vain minuutin ja 33 sekuntia. Taakse meni kolme maalia, ja tilalle vaihdettiin Michael Hutchinson.

– Sitä ei koskaan saa tietää, mikä se Piiroisen oikea vire oli edellisessä pelissä.

– Tämä on silti hänellekin kova paikka, sillä kyse on taas niistä voimavaroista, jotka vielä kerran pitäisi pystyä kaivamaan esiin.