Kommentti: Olympialaiset ja e-urheilu, napakymppi vai kaaos?

Aloitetaan positiivisesta. Suomen olympiakomitea on yksi harvoista kansallisista komiteoista, joka on hyväksynyt oman kansallisen eli Suomen elektronisen urheilun liiton jäsenekseen. Se tarkoittaa että e-urheilu on Suomessa tunnustettu virallisesti urheilulajiksi.