Lauri Markkanen ylivoimainen suosikki arvostetun NBA-palkinnon saajaksi – "Mielestäni hän on varma valinta"

Kehittyneimmän pelaajan palkinto (Most Improver Player) annetaan usein pelaajalle, joka on osoittanut merkittävintä kehitystä pelaamisessaan runkosarjan aikana. Viime vuosina palkinnon on pokannut NBA:n kirkkaimpien tähtien joukkoon noussut pelaaja.

– Se on täysin linjassa sen kanssa, mitä odotinkin. Tässä on kaksi vaikuttavaa tekijää. Utah oli joukkue, jolta ei odotettu kilpailukykyä tällä kaudella kaikkien seuran kesällä tekemien pelaajakauppojen jälkeen.

– Lauri Markkanen on kuitenkin valtava syy siihen, että he ovat pysyneet pinnalla. Hän merkkauttaa uransa kovimpia tilastoja illasta toiseen, Medina ihastelee.

Markkasen kehitysloikka on ollut silminnähtävä, ja tilastot puoltavat nähtyä. Markkanen on tällä kaudella pussittanut 24,5 pistettä ja kerännyt 8,5 levypalloa ottelua kohden. Useissa edistyneissä tilastoissa suomalaistähti säihkyy koko liigan 20 parhaan pelaajan joukossa, ja heittoprosenteissa laituri on koko sarjan kirkkainta eliittiä (ns. todellinen heittoprosentti 66,9 on koko NBA:n seitsemänneksi paras).