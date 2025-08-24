NBA-legendojen keräilykortti myytiin järisyttävällä summalla

Lauantai-iltana Yhdysvalloissa rikottiin ennätys urheilun keräilykorteista maksetuissa summissa, ja dollarimäärä on nyt jo todella hurjissa lukemissa.
Muun muassa ESPN raportoi, että koripallolegendojen Michael Jordanin ja Kobe Bryantin kaudelta 2007–08 peräisin oleva ainutkertainen ja nimikirjoitukset sisältävä kortti on huutokaupattu 12,9 miljoonalla dollarilla. Euroissa summa on yli 11 miljoonaa.
– Tällaista korttia ei voi enää luoda. Tätä on aina pidetty koripallokeräilijöiden joukossa todellisena Graalin maljana, kortin myyneen huutokauppakamari Heritagen edustaja Chris Ivy sanoi ESPN:n mukaan.
Aiempi ennätyskortti oli baseball-ikoni Mickey Mantlen kortti vuodelta 1952, josta pulitettiin kolme vuotta sitten 12,6 miljoonaa dollaria. Urheilun keräilyesineistä nyt myytyä Jordan/Bryant-korttia enemmän on maksettu vain baseballin suurimmista suurimman eli Babe Ruthin pelipaidasta, joka myytiin 24,12 miljoonalla taalalla.
Kobe Bryant kuoli helikopterionnettomuudessa tammikuussa 2020. Hän olisi täyttänyt lauantaina 47 vuotta.